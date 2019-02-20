Путин заявил, что Россия уделяет большое внимание развитию партнерства с Индией и Китаем

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия уделяет большое внимание раскрытию потенциала отношений с Индией и Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Наши равноправные, взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным, стабилизирующим фактором в мировых делах, в обеспечении безопасности в Евразии, показывают пример плодотворного сотрудничества в экономике. Большое внимание уделяем раскрытию потенциала особо привилегированного стратегического партнерства с Индией", - сказал глава государства.

Как указал Путин, Россия продолжит формировать общие рынки, внешние связи Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "В том числе предстоит воплотить в жизнь уже принятое решение о сопряжении ЕврАзЭС (прежнее название ЕАЭС - прим. ТАСС) с китайской инициативой "Один пояс - один путь" как пролога к созданию большого евразийского партнерства", - подчеркнул он.