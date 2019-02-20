Путин отметил важность консолидации общества для успеха в развитии страны

"Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, только объединяя усилия, только вместе, при сплоченности общества, готовности всех нас, всех граждан России достигать успехов в конкретных делах", - заявил он в послании Федеральному собранию.

По словам главы государства, такой солидарный настрой может быть только осознанным выбором людей, который они делают, когда понимают, что развитие страны зависит именно от них. Путин отметил, что необходимо ценить и поддерживать стремление людей быть нужными и полезными, важность найти каждому дело по призванию и по душе. "Эти условия прорывного развития невозможно перевести в цифры и показатели, но именно они - консолидация общества, включенность граждан в дела страны, общая уверенность в наших силах - являются определяющими для достижения успехов, - сказал президент. - И этого успеха мы обязательно добьемся".

"Перед нами стоят масштабные задачи, мы идем к их решению системно и последовательно, выстраивая такую модель социального и экономического развития, которая позволит создать наилучшие условия для самореализации человека, а значит - даст достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранит Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности, на многовековых традициях, на культуре наших народов, ценностях и наших традициях", - уверен глава государства.