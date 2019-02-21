Лавров заявил о скором подписании соглашения между РФ и Белоруссией о порядке выдачи виз

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва и Минск в ближайшее время заключат соглашение о едином порядке выдачи виз, что поможет облегчить пересечение российско-белорусской границы гражданами третьих стран. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Мы с белорусами еще в конце прошлого года практически завершили [готовить] соглашение о едином порядке выдачи виз, и оно должно вот-вот быть подписано, - отметил Лавров. - Это будет шаг, который должен помочь решению этой проблемы [пересечение российско-белорусской границы гражданами третьих стран], но окончательно мы его решим, когда подпишем соглашение о едином визовом пространстве вообще. Оно тоже обсуждается, но для его принятия еще нужно какое-то время".