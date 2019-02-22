Депутат гордумы Дзержинска от "Единой России" лишен партийного поста за хамское поведение

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президиум нижегородского регионального политического совета "Единой России" лишил руководящих должностей депутата городской думы Дзержинска Игоря Крашенинникова за нанесение репутационного ущерба партии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба единороссов.

"Президиум нижегородского регионального политсовета "Единой России" принял решение о сложении Игорем Крашенинниковым полномочий члена местного политсовета партии Дзержинска и заместителя председателя городской думы за хамское поведение", - говорится в заявлении партийной пресс-службы.

Причиной для такого решения стала появившаяся в интернете видеозапись конфликта после ДТП во дворе жилого дома. На ней видно, как Крашенинников угрожает лопатой женщине - участнице ДТП с его машиной.

По словам секретаря регионального отделения "Единой России" Дениса Москвина, на заседании президиума была выслушана позиция самого Крашенинникова, который принес извинения за произошедшее, вместе с тем члены президиума сошлись во мнении, что такое поведение члена партии категорически неприемлемо и наносит репутационный ущерб партийной структуре, а принесенные извинения не снимают с участника конфликта ответственности за случившееся. "Наказание суровое, человек лишен всех руководящих должностей. Оценка президиумом поведения Крашенинникова выразилась в исключении нашего коллеги из местного политического совета партии и сложении им полномочий заместителя председателя городской думы Дзержинска", - цитирует Москвина партийная пресс-служба.

Москвин также отметил, что Крашенинников является депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу. "Конечно, мы будем пристально следить за его деятельностью в будущем", - заверил секретарь отделения.

Нормы этики "Единой России"

В декабре прошлого года съезд "Единой России" внес поправки в партийный устав, которыми прописал этические нормы членов партии.

Они обязывают всех членов партии "относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций". Единороссы должны "исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей", следует из свода правил.

Кроме того, съезд создал комиссию по этике, в компетенцию которой входит вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций (например, объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета), при этом решения комиссии обязательны к исполнению. Первое кадровое решение во исполнение рекомендаций комиссии было принято 21 февраля: президиум генсовета "Единой России" исключил из партии депутата городской думы Астрахани Владимира Сухарева за дебош.