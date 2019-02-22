Захарова: РФ может поднять тему царского золота в Японии при обнаружении на то оснований

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва в отношениях с Токио может вернуться к теме возвращения царского золота при обнаружении дополнительных на то оснований. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Был также вопрос о российском [царском] золоте в Японии, он неоднократно ставился на основе имеющихся материалов перед японской стороной по дипломатическим каналам. В ответ было дано разъяснение, что в Японии нет российских ценностей, подлежащих возвращению, - отметила дипломат. - Золото, как нам было сказано, было частично возвращено и частично использовано заинтересованными сторонами".

"В настоящее время тема царского золота в Японии не является предметом дипломатических переговоров между двумя сторонами, однако в случае обнаружения дополнительных оснований, будем готовы вновь ее поднять перед японской стороной", - подчеркнула Захарова.