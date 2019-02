Климов считает, что американцы могли завербовать Гуайдо во время его стажировки в Сербии

"Между прочим, по нашим данным, данным нашей комиссии, полученным официально в рамках наших заседаний, выясняется, что господин Гуайдо, скорее всего, был завербован американцами ровно 10 лет назад на территории Сербии, когда проходил здесь стажировку", - заявил Климов, добавив, что стажировался Гуайдо на курсах организации "Отпор". "Причем это не слухи, это то, что мы, в принципе, проверяли", - подчеркнул сенатор.

"Отпор" - молодежная организация, основанная в Югославии в 1998 году и сыгравшая важнейшую роль в свержении Слободана Милошевича. Лидеры "Отпора" Срджа Попович и Иван Марович впоследствии создали на основе молодежной организации Центр прикладных ненасильственных акций и стратегий (The Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, CANVAS), который занимается реализацией методов "ненасильственного свержения власти" Джина Шарпа.

CANVAS базируется в Белграде и работает под эгидой американских Freedom House и Национального фонда в поддержку демократии (NED), его спонсорами значатся фонд Рокфеллера, фонд Сороса, Международный республиканский институт, Институт Эйнштейна. На базе CANVAS проводятся тренинги для "молодых лидеров" из стран Восточной Европы и Ближнего Востока, Южной Америки, Африки. Считается, что выпускники центра активно принимали участие в организации цветных революций на Украине, в Грузии, Ливане, Венгрии, Египте и др.

Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса на заседании Рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо был завербован США еще 10 лет назад.