Лавров: линия США по ДРСМД не вписывается в рамки дипломатической культуры

ТАСС, 24 февраля. Поведение США в ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не вписывается в рамки элементарной дипломатической культуры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению , Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix .

Как напомнил российский министр, Россия неоднократно предлагала Вашингтону обсудить вопросы, возникающие вокруг выполнения ДРСМД, в том числе претензии США к российской ракете 9М729, но американцы отказались от такого диалога. "У США позиция была одна: они не хотят ничего смотреть, а Россия должна просто уничтожить эту ракету под американским контролем, - продолжил он. - Это не очень вежливо даже в отношениях США с более мелкими странами, чем РФ. Но о манерах Вашингтона я могу долго отдельно говорить. Сейчас, наверное, мы не об этом".

"У нас тоже были озабоченности в отношении некоторых вещей, которые делают США, нарушающих, по нашему убеждению, ДРСМД. В январе мы с большим трудом убедили их хотя бы встретиться и провести консультации, - указал он. - Но, может быть, лучше бы и не убеждали, потому что они заняли абсолютно неконструктивную, я бы даже сказал деструктивную, позицию, о которой я сказал. Они ничего не хотят слушать, ничего не хотят объяснять, показывать, смотреть из того, что мы показываем, но предлагают нам уничтожить ракету под их контролем, а также все пусковые установки и связанное с ней оборудование, после чего четыре раза в год будут приезжать к нам и смотреть, как обстоят дела".

Как указал Лавров, такая линия США "во-первых, не вписывается ни в какие рамки самого Договора, да и просто элементарной дипломатической культуры, культуры ведения переговоров". "Во времена холодной войны Советский Союз и США умели пользоваться такой культурой. Это позволяло достигать договоренностей", - добавил он.

Отвечая на вопрос, когда можно ждать улучшения отношений между Россией и США Лавров указал, что "те, кто в США сейчас пытаются диктовать политику на российском направлении, всеми силами не допустить выполнения одного из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, а именно о нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, не хотят никаких улучшений".

США 2 февраля приостановили участие в Договоре РСМД и намерены через полгода окончательно выйти из него.

Размещение вооружений в космосе

Соединенные Штаты последовательно отказывались обсуждать вопросы размещения оружия в космосе наряду с другими проблемами стратегической стабильности

"Мы многократно предлагали американским коллегам - в ходе гамбургской встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году, их Хельсинского саммита в июле 2018 года, моих контактов с Майклом Помпео, визитов в РФ советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона - начать структурированный диалог по стратегической стабильности, который включал бы в себя темы ракет средней и меньшей дальности, Договора о стратегических наступательных вооружениях, космоса, который сейчас уже рассматривается как очередная сфера, где американцы хотят размещать оружие, что будет очень печально", - напомнил он.

Однако, как указал глава МИД РФ, российско-китайский проект Договора о неразмещении оружия в космосе уже больше 10 лет "маринуется" в Конференции по разоружению в Женеве. "Он представлен, проект добротный, хорошо проработан, у него много сторонников, включая страны Европы, но США не хотят связывать себе руки, - продолжил министр. - Теперь уже было объявлено об их намерении размещать оружие в космосе. Понятно, почему они отказывались поддерживать проект Договора, который был представлен Россией и КНР".

"В любом случае мы приглашали к диалогу. Нам говорили, что пока время не пришло", - подытожил Лавров.