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Лавров пошутил, что среди постоянных членов Совбеза ООН не осталось джентльменов

По словам главы МИД России, между ними существует неформальная договоренность не рассказывать о поддержке государств-кандидатов на место непостоянных членов СБ

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что среди партнеров России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН не осталось джентльменов, на которых можно было бы положиться в соблюдении неформальных договоренностей.

"Наши вьетнамские друзья хотят стать непостоянными членами Совета Безопасности ООН, - сказал он, выступая в понедельник на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с Дипломатической академией Вьетнама. - У нас есть джентльменская договоренность пяти постоянных членов Совета. Хотя там, правда, джентльменов уже не осталось, но договоренность есть: не рассказывать о том, кого будем поддерживать на место непостоянных членов Совета Безопасности".

"Но договоренность есть, а Вьетнам - хороший кандидат", - добавил глава МИД РФ.

Российско-вьетнамская конференция "Валдая" в Хошимине проходит 25-26 февраля. Она собрала порядка 40 экспертов, политологов и дипломатов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВьетнам
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