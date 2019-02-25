Ультиматумы не сработают. Лавров во Вьетнаме рассказал об ожиданиях от саммита США - КНДР

По словам Лаврова, тот факт, что лидеры США и КНДР встретятся уже во второй раз, позитивен. Между тем он предупредил, что жесткая ультимативная позиция, с которой Вашингтон начинал переговоры с Пхеньяном, не принесет результата: "То, что с наскока такую проблему не решить, показал сингапурский саммит, показывает это в очередной раз и подготовка к ханойскому саммиту".

Через два дня в столице Вьетнама Ханое пройдет второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. И хотя поездка главы МИД РФ не была связана с северокорейской тематикой, этот вопрос оказался в центре внимания министра и других участников конференции.

ХОШИМИН, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник завершил поездку в Хошимин, где принял участие в конференции, организованной клубом "Валдай" и Дипломатической академией Вьетнама.

Россия, напомнил министр, выступала и выступает за то, чтобы уже сейчас стимулировать КНДР к диалогу путем ослабления санкций Совбеза ООН с учетом того, что Пхеньян полностью выполняет взятые на себя обязательства по приостановке ядерных испытаний и ракетных запусков. Эту логику, по его словам, начали понимать и в Вашингтоне. "По крайней мере, контакты заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова с его американским коллегой говорят о том, что США даже спрашивают совета, как нам видится тот или иной сценарий того, что должно через пару дней произойти в Ханое", - рассказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что конечной целью переговоров по КНДР должно стать формирование механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. "Это одна из целей, которая была согласована в рамках шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, когда переговоры были еще на ходу. Сейчас переговоры заморожены, но их потенциал, безусловно, следует иметь в виду", - указал он.

АТР вместо Индо-Тихоокеанского региона

Звучали на конференции и другие острые региональные сюжеты. Лавров подверг критике концепцию Индо-Тихоокеанского региона, "которую американцы стали продвигать вместе с Японией и Австралией с очевидным контекстом сдерживания Китая". "То есть видна попытка завлечь Индию в военно-политические и военно-морские процессы, - пояснил Лавров. - Это концепция, подрывающая асеаноцентричность всех тех форматов, которые в данном регионе сложились". "Поэтому мы предпочитаем называть его Азиатско-Тихоокеанским регионом, который стал локомотивом глобального развития", - добавил министр.

По мнению главы МИД РФ, деструктивен также подход США к решению территориальных споров в Южно-Китайском море, подразумевающий односторонние уступки со стороны КНР. Российский министр при этом отметил, что не считает территориальные противоречия в акватории неразрешимыми. "АСЕАН и Китай, если я правильно понимаю, договорились вести разговор на основе конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Есть также документ 2002 года между АСЕАН и Китаем, который содержит политические обязательства двигаться к решению вопроса, - констатировал он. - Сейчас идет переговорная работа над юридически обязывающим кодексом поведения в Южно-Китайском море".

Лавров подчеркнул, что российские компании работают на шельфе в Южно-Китайском море строго в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву в исключительной экономической зоне Вьетнама. "Мы не раз объясняли это нашим китайским друзьям", - указал глава российского дипведомства.

Взаимное доверие

Хотя главным мероприятием в программе главы МИД РФ была именно валдайская конференция, двусторонняя повестка оказалась достаточно насыщенной: на полях форума Лавров побеседовал с первым заместителем министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном, а также провел отдельную встречу с членом Политбюро ЦК, секретарем городского комитета Компартии Вьетнама Нгуен Тхиен Няном.

Как отметил по итогам беседы замглавы МИД Вьетнама, связи Москвы и Ханоя отличает высокое доверие. "Отношения России и Вьетнама способствуют стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул он.

На встрече обсуждалось сотрудничество России и АСЕАН, где Вьетнам будет председательствовать в 2020 году. Как рассказал российский министр, Москва предложила Ханою с 2020 по 2022 год совместно возглавить рабочую группу по миротворчеству в рамках Совещания министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу ("СМОА плюс").