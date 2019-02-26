Мэр города Улан-Удэ подал заявление об отставке

УЛАН-УДЭ, 26 февраля. /ТАСС/. Мэр Улан-Удэ Александр Голков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.

"Мэр города Улан-Удэ Александр Голков уходит в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление было подано им в аппарат Улан-Удэнского городского Совета депутатов 25 февраля", - сообщили там.

Согласно уставу Улан-Удэ, отставку мэра должен принять Улан-Удэнский городской Совет депутатов. Сессия горсовета состоится 28 февраля. "После принятия решения об отставке Голкова и до выборов мэра города, которые состоятся в сентябре этого года, полномочия мэра города Улан-Удэ будет исполнять первый заместитель мэра Александр Иринчеев", - отметили в пресс-службе.

Александр Голков был избран мэром столицы Бурятии тайным голосованием депутатов горсовета в 2012 году, в 2014 году история повторилась. В сентябре 2019 года, после 12-летнего перерыва, в Улан-Удэ пройдут прямые выборы мэра города, для этого ранее были внесены изменения в региональное законодательство.