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Кризис в Сирии

В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Нетаньяху

Ранее премьер-министр Израиля заявлял, что хотел бы обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит в среду с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в регионе, в том числе в Сирии, а также проблемы двусторонних отношений России и Израиля. Об этом сообщил сайт Кремля.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее израильский премьер заявил, что намерен обсудить с Путиным в том числе действия Ирана в Сирии, а также усиление механизма координации между военными России и Израиля с целью сохранения стабильности и предотвращения ненужных трений в регионе.

Визит Нетаньяху в РФ станет первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. После этого 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с самолетом Ил-20.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранСингапурСирияРоссияФранцияКризис в СирииИзраильНетаньяху, Биньямин
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