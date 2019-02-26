В Нижегородской области начался отбор на пост министра строительства региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Отбор кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области стартовал на портале "Команда Правительства". Отбор кандидата пройдет в два этапа, сообщил во вторник ТАСС губернатор региона Глеб Никитин.

Он отметил, что перед будущим министром строительства стоят масштабные задачи. "Это крайне ответственная должность. Регион должен быть комфортным - как для нижегородцев, так и для наших гостей. От министра я жду последовательной работы по ликвидации ветхого и аварийного жилья, по решению проблем дольщиков", - подчеркнул губернатор.

На первом этапе, который продлится до 19 марта, кандидатам необходимо пройти регистрацию на портале, пройти тестирование, а также приложить рекомендательные письма от предыдущих работодателей.

"Если ранее кандидат уже принимал участие в программе, то необходимо на портале "Команда Правительства" в личном кабинете выбрать команду "Отозвать резюме" и отправить заново на желаемую вакансию", - уточнил Никитин.

Региональная программа "Команда правительства" была запущена в Нижегородской области 14 мая 2018 года. Ее участниками, как отметил Никитин, могут стать граждане России в возрасте от 21 года с высшим образованием и отсутствием судимости.