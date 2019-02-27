Совфед ратифицировал договор России с КНДР о передаче осужденных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду ратифицировал договор РФ с КНДР о взаимной передаче осужденных.

Договор был подписан 5 декабря 2017 года в Москве и ратифицирован КНДР в феврале 2018 года. Он регламентирует двусторонние отношения по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и защиты прав и законных интересов российских граждан. Документ предусматривает, что с письменного согласия осужденного либо его законного представителя может быть осуществлена его передача в государство его гражданства.

По условиям договора осужденный должен являться гражданином государства исполнения приговора или лицом без гражданства, имеющим в нем постоянное место жительства. Согласно документу, осужденный к лишению свободы на территории одной страны, может быть передан на территорию другой для отбывания наказания на основании запроса государства.

Как пояснил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин, в настоящее время эти отношения не урегулированы между РФ и КНДР. Накануне рассмотрения вопроса на пленарном заседании он рассказал, что в российских учреждениях ФСИН находится порядка 30 северокорейских граждан, россияне в местах лишения свободы КНДР не содержатся.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что "возникают ситуации, которые требуют подобного рода регулирования на уровне договорно-правовых отношений между двумя странами". Он также добавил, что соглашение носит типовой характер.

Согласно сопроводительным документам к закону о ратификации, договор применяется для исполнения приговоров, вынесенных как до, так и после его вступления в силу, заключается на неопределенный срок.