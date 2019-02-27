В ОП считают нецелесообразным перенос Единого дня голосования на октябрь

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Единый день голосования нельзя переносить с сентября на октябрь в связи с занятостью учителей в участковых избирательных комиссиях (УИК). Такое мнение в среду высказал член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в ходе круглого стола в ТАСС, посвященного изменениям в избирательном законодательстве.

"Есть такая не очень большая группа московских экспертов, которая лоббировала перенос выборов на октябрь <...> Эксперты забывают, что у нас большинство в участковых избирательных комиссиях - это учителя. И если в сентябре, когда проходят выборы, еще фактически не идет учебный процесс в полной мере, то в октябре он идет уже в полной мере. Попытаясь перенести выборы на октябрь, мы просто можем помешать этому процессу", - сказал Григорьев.

Он также отметил, что другими аргументами против переноса единого дня голосования являются погодные условия и транспортная доступность в регионах. "Для людей, которые живут в Москве, октябрь достаточно теплое время, и дороги в Москве хорошие - проехать можно. Ситуация совершенно обратная у нас во многих регионах - в октябре уже холодно, это первое. А второе - дороги, доступность намного меньше", - добавил член ОП.

Сейчас единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму - в третье воскресенье сентября. Ранее представители парламентской оппозиции неоднократно высказывались за перенос единого дня голосования на октябрь или весенние месяцы, так как в сентябре избиратели еще могут быть в отпусках и проводить выходные на дачах.

Председатель ЦИК Элла Памфилова также соглашалась с тем, что для единого дня голосования следует подобрать другое время.