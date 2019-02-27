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Врио губернатора Петербурга пригласил НКО участвовать в выборах и работать в администрации

Александр Беглов подчеркнул, что некоммерческие организации "могли бы стать ценным источником кадров"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил членам некоммерческих организаций (НКО) работать в администрации города, а также участвовать в выборах в муниципальные органы власти.

"Мы сейчас инициировали обновление органов власти, НКО могли бы стать ценным источником кадров. У вас большой опыт социальной работы и другие ценные качества", - сказал Беглов на встрече с членами НКО в Смольном.

Он добавил, что представителей НКО также ждут в законодательных органах власти и муниципальных администрациях. "Такие люди, как вы, необходимы нам в исполнительной, законодательной и муниципальной власти", - сказал Беглов. Ранее сообщалось, что врио губернатора также призвал молодежь активнее участвовать в муниципальных выборах в Петербурге, а также отмечал, что в городе необходимо создать школу молодого депутата.

Выборы депутатов в советы муниципальных образований города пройдут 8 сентября в единый день голосования. В этот же день также пройдут выборы губернатора Петербурга.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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