Путин наградил Дзасохова, Чижова и Яковенко орденом Александра Невского

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского сотрудников внешнеполитических ведомств РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную государственную службу" орденом награждены заместитель председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов, постоянный представитель РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе Владимир Чижов и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко.