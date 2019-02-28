Россия сохранит с Молдавией конструктивные отношения после выборов в республике

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва сохранит конструктивные отношения с Кишиневом после выборов в парламент Молдавии, прошедших в воскресенье. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы всегда исходим из того, что будет превалировать конструктивный диалог в отношениях с РФ. Мне кажется, это обоюдовыгодно", - сказала дипломат.

По ее словам, на выборах присутствовали более 3 тыс. наблюдателей, которые, несмотря на небольшие недочеты, в целом констатировали, что голосование прошло по общепринятым стандартам.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент, впервые по смешанной системе. По данным Центризбиркома, лидирует поддерживающая президента Игоря Додона и восстановление отношений с Россией Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), второе и третье места заняли сторонники интеграции в ЕС и сближения с НАТО - Демократическая партия Молдовы (30) и блок Acum ("Сейчас"), созданный Партией действия и солидарности и "Платформой "Достоинство и Правда" (26). На четвертом месте - партия "Шор" (7). Еще три мандата у независимых кандидатов.