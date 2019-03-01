Путин не исключил, что посетит открытие подстанции "Порт", снабжающей энергией порт Тамань

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что посетит церемонию открытия подстанции "Порт", которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную тягу для Крымского моста и порта Тамань. Об этом он заявил на встрече с главой ПАО "Россети" Павлом Ливинским.

"Знаю об этих планах, об этой стройке [подстанции], - сказал глава государства. - Постараюсь посмотреть на месте".

Ливинский во время встречи пригласил Путина на торжественное открытие подстанции, назвав ее "системообразующим объектом на юге России мощностью 432 МВ·А". "Подстанция действительно как игрушка, современная, тоже полностью на базе цифрового управления", - подчеркнул глава компании.