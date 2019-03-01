Россия и США с 4 марта снизят сбор до $160 за все виды виз

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москва и Вашингтон договорились с 4 марта снизить сбор до $160 за все виды виз. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним соглашением от 2011 года об упрощении визовых формальностей", - информировали в министерстве.

Как отметили в российском дипведомстве, данный шаг - хороший пример взаимовыгодного сотрудничества, он будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами двух стран.

С 1 января 2019 года стоимость многократной туристической и деловой американской визы для россиян составляла $303.

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