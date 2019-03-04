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Палестино-израильский конфликт

Лавров: предложение об организации встречи лидеров Израиля и Палестины остается в силе

Министр иностранных дел России отметил, что это было бы важным шагом в деле восстановления доверия двух стран

ДОХА, 4 марта. /ТАСС/. Предложение Москвы об организации встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса остается в силе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"В свое время нас об этом просили израильские коллеги, включая самого Биньямина Нетаньяху, с этим согласился и Махмуд Аббас. Наше предложение остается в силе, - сказал Лавров. - Мы считаем, что это было бы очень важным шагом в деле восстановления доверия как минимум. Без этого невозможно рассчитывать на дальнейшее продвижение в палестино-израильском урегулировании".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаКатарРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудНетаньяху, Биньямин
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