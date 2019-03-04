Лавров: заявление США о доктрине Монро в отношении Венесуэлы оскорбляет весь регион

ДОХА, 4 марта./ТАСС/. Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что в Вашингтоне не боятся следовать доктрине Монро в отношении Венесуэлы, оскорбляет весь регион Латинской Америки. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Лавров напомнил, что после создания ООН в 1945 году международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. "Теория и практика "задних дворов", по большому счету, оскорбительна, - подчеркнул Лавров. - Исхожу из того, что реагировать на это заявление Джона Болтона будут латиноамериканские страны. Он-то упомянул применимость доктрины Монро к Венесуэле, а оскорбил всю Латинскую Америку".

"Тем более что несколько дней назад из Вашингтона прозвучала угроза, что Венесуэла - это не конец истории, и следующие на очереди будут Куба и Никарагуа", - добавил глава российского дипведомства.

Ранее Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен создать широкую коалицию для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его поста. Представитель США также добавил, что Соединенные Штаты продолжают придерживаться принципов доктрины Монро.

Декларация принципов внешней политики США - доктрина Монро - была объявлена пятым президентом страны Джеймсом Монро в ежегодном послании к Конгрессу в 1823 году. В рамках этой доктрины Вашингтон провозгласил, что вся Южная Америка является исключительной зоной его интересов.