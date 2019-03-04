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Политический кризис в Венесуэле
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Лавров опроверг заявление Болтона, что РФ якобы не поставляла в Венесуэлу медикаменты

Народу Боливарианской Республики было поставлено 7,5 т медикаментов, уточнил глава МИД России

ДОХА, 4 марта. /ТАСС/. Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия на самом деле не поставила в Венесуэлу партию медикаментов, неверно. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как напомнил министр, на днях Болтон написал в Twitter, что президент Венесуэлы Николас Мадуро лжет, будто бы Москва поставила в Каракас партию медикаментов и лекарств. "Не знаю, откуда он берет такие сведения, но мы поставили народу Венесуэлы по линии Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения 7,5 т медикаментов, - указал Лавров. - Так что никто никого не вводил в заблуждение".

Теги
Мадуро, НиколасЛавров, Сергей ВикторовичКатарПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
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