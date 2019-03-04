Косачев заявил, что Россия после приостановки ДРСМД надеется на здравый смысл Запада

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия, приостанавливая участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не опускает руки и надеется на здравый смысл со стороны США. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, добавив, что РФ не будет первой размещать свои ракеты, если ее не вынудят на это.

Президент России Владимир Путин подписал в понедельник Указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".

"Россия, уверен (если ее не вынудят), не будет первой идти на размещение своих ракет против целей в Европе, как и против пунктов управления ракетами и центрами принятия решений на территории США, о чем говорил Путин. А вынудят - будет отвечать, в этом тоже не должно быть сомнений", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что РФ лишь приостанавливает выполнение своих обязательств по ДРСМД, а не разрывает договор. "Россия не опускает руки и надеется на здравый смысл у наших визави на Западе, впрочем, в последние годы это почти ни разу не срабатывало, к сожалению. Неужели нужны реальные ракеты под боком, чтобы общественность Европы проснулась, как она это сделала в 1980-е? Тогда антивоенное движение сотворило чудо, надежда на чудо (а на другое надеяться уже не приходится) все равно умирает последней", - отметил сенатор.

Глава комитета СФ констатировал, что указ президента - это выполнение обещанного. "Россия до самого конца пыталась сохранить договор и предлагала решить его судьбу в открытом диалоге, представила на обозрение военных экспертов и журналистов ту самую спорную ракету, о которой говорили американцы, мотивируя свой выход из ДРСМД. Увы, на каком-то этапе стало очевидным, что причина не в России, а в желании самих США выйти из договора", - написал Косачев, добавив, что на это Россия повлиять не могла, а союзники США по НАТО не захотели этого делать, чем "в итоге оставили именно Европу без важнейшего соглашения в сфере контроля над ядерными вооружениями".