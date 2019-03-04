Медведев: Болгарии и России необходимо сделать качественный скачок в развитии отношений

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым о необходимости сделать качественный скачок в развитии двухсторонних отношений.

"В этом году мы будем отмечать разные знаменательные даты, в частности, 140-летие установление дипломатических отношений, которые сложились между нашими странами. Но дело не в конкретных датах, а в исторической памяти, которая всегда была присуща нашим народам и в самых разных ситуациях их не подводила", - сказал российский премьер. "Было много и не простого, и обнадеживающего в истории наших стран, но мы должны, на мой взгляд, исходя из особых отношений, которые существуют между нашими народами, сделать качественный скачок в развитии отношений на будущее", - подчеркнул он.

Глава российского кабмина также обратил внимание на экономическое сотрудничество между странами. "В какой-то момент у меня возникло ощущение, что все наши экономические связи рухнули, крупные проекты исчезли, накопились взаимные обиды, торговля стагнировала. В наших усилиях все это изменить, главное чтобы правительства работали как следует, чтобы принимались необходимые решения на уровне компаний, чтобы мы находились в постоянном диалоге, в том числе в диалоге на межрегиональном и гуманитарном уровне", - отметил премьер-министр России.

Медведев пригласил Радева на Санкт-Петербургский экономический форум, где "будет хорошая возможность осудить с коллегами разные вопросы", что также "будет способствовать лучшему взаимопониманию между нашими странами". В заключении российский премьер поблагодарил "за теплую атмосферу сердец", которая была создана во время визита.