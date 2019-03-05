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Путин 6 марта на коллегии ФСБ поставит задачи службе на 2019 год

В пресс-службе Кремля сообщили, что также на встрече президент подведет итоги деятельности ФСБ за прошлый год

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 6 марта примет участие в заседании коллегии ФСБ России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, на заседании будут подведены итоги работы службы в 2018 году и поставлены задачи на 2019 год.

"6 марта президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которой будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2018 году и определены приоритетные задачи на 2019 год", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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