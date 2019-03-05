The Mail On Sunday представит ответ относительно своей публикации о Яковенко

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Британский таблоид The Mail On Sunday в ближайшее время направит посольству России в Лондоне развернутый ответ относительно своей публикации, в которой была приведена недостоверная информация о якобы произошедшем выдворении российского посла Александра Яковенко из США в 1986 году. Об этом во вторник сообщили в российском диппредставительстве.

Как ранее информировали в посольстве РФ, Яковенко ожидает от The Mail On Sunday официальных извинений за клевету в его адрес. "Об извинениях говорить пока не приходится, нас это и не удивляет. Тем не менее сегодня мы получили из редакции письмо, в котором сообщается, что газета изучает представленные нами факты и в ближайшее время направит посольству развернутый ответ", - говорится в распространенном коммюнике.

"С одной стороны, это означает, что изначально опубликованную "информацию" таблоид не проверял, а это не делает редакции чести. С другой стороны, проверить факты лучше поздно, чем никогда. Тем более, что газета, сама того, похоже, не осознавая, ввязалась в большую политику", - подчеркивается в документе.

В воскресенье The Mail On Sunday написала о том, что двое депутатов Палаты общин британского парламента - консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин - направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо с требованием тщательно изучить якобы имевшие место связи посла России в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ.

Издание утверждало, что проведенное ей расследование указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 1980-х годах. По сведениям газеты, Яковенко завершил свою командировку и вернулся в Москву как раз тогда, когда из США была выслана группа из 25 советских дипломатов, которых источники американских СМИ в администрации Рональда Рейгана, занимавшего тогда должность президента США, называли "старшими офицерами [советской] разведки".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британские СМИ таким образом "отмечают" первую годовщину инцидента с отравлением осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и назвала подобные публикации "откровенно срежиссированными фейками". Захарова также обратила внимание на то, что такие откровенные фейки "должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года?".