Экс-главу Забайкалья Жданову исключили из президиума краевого отделения "Единой России"

ЧИТА, 6 марта. /ТАСС/. Делегаты прошедшей в среду в Чите партконференции регионального отделения "Единой России" исключили из президиума его политсовета бывшего губернатора Забайкальского края Наталью Жданову, сообщили ТАСС в краевом исполкоме партии.

В октябре 2018 года пресс-служба Кремля распространила указ президента РФ Владимира Путина о принятии отставки главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначении врио главы региона Александра Осипова.

"Жданова исключена из президиума политсовета регионального отделения "Единой России" по личному заявлению", - сказал собеседник агентства.

Президиум политсовета регионального отделения "Единой России" состоит из десяти человек. В их числе - спикер краевого парламента Игорь Лиханов, вице-премьер края Бато Доржиев, руководитель фракции единороссов в заксобрании Алексей Бутыльский, ректор Забайкальского госуниверситета Сергей Иванов, сити-менеджер Читы Олег Кузнецов.