В Госдуме заявили, что перенос Володиным "правчаса" с Орешкиным соответствует регламенту

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Перенос "правительственного часа" в Госдуме с участием министра экономического развития Максима Орешкина, который был прерван по предложению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, полностью соответствует думскому регламенту. Об этом ТАСС в среду заявил зампред профильного комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.

"Это не противоречит регламенту. Депутаты могут принять любое решение, в том числе по вопросам переноса и расширения повестки "правительственного часа" в части отчета министра экономического развития. Здесь исключительно речь идет о расширении спектра вопросов, которые беспокоят наших избирателей", - сказал Романов.

В среду Госдума перенесла "правительственный час" с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным на конец марта - начало апреля, чтобы расширить тему его выступления вопросами реализации национальных проектов и перспектив экономического роста. Решение было принято по предложению Володина.

Орешкин выступал 6 марта в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. После того, как министр не смог точно ответить относительно средств, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия с острой критикой представителя правительства РФ.

Тема одного из национальных проектов, которую "освещал министр, достаточно узкая, что и вызвало возмущение депутатов и руководителей фракций", пояснил Романов. "Министру дали время проработать, чтобы был развернутый "правительственный час" по всем нацпроектам. "Правительственный час" - это не формальный отчет министра, это в том числе и решение вопросов наших избирателей, которые нам регулярно задаются. Те вопросы, которые мы хотели задать, оказались не раскрыты", - добавил замглавы комитета.