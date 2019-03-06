Собянин поддержал эксперимент по электронному голосованию

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение эксперимента электронного голосования на выборах в Мосгордуму при условии минимизации рисков.

"Сейчас мы дискутируем, возможно ли электронное голосование, говорим, сколько там проблем. А вы назовите хоть один проект в городе, у которого бы не было никаких проблем. Ни один проект, я гарантирую, так реализовать невозможно - пока ты не начнешь двигаться, пока ты не начнешь реализовывать его, ничего не будет получаться, ты будешь сидеть на нуле и только рассуждать об этом. Если мы хотим двигаться вперед, надо рисковать, конечно, этот риск нужно минимизировать - нужно создать целую систему общественного контроля, продумать максимально, насколько возможно, но двигаться вперед", - сказал Собянин в среду в рамках IX Московского гражданского форума.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну, полагают в ЦИК.

Мэр отметил, что явка избирателей от выборов к выборам становится все меньше, поэтому людям необходимо дать другую возможность сделать свой выбор. "Да, это сложно, это кажется невозможным, но мы понимаем, что это рано или поздно будет, тогда почему мы должны плестись в хвосте? Давайте первыми сделаем этот шаг, давайте будем лидерами, набьем шишек, но будем первыми. Это же интересно, это новые возможности, новые проекты, это жизнь, новое дыхание каких- то других проектов", - сказал Собянин.