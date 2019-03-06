Путин: Россия открыта для сотрудничества по антитеррору со всеми странами

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва, несмотря на сложности в отношениях с рядом стран, готова к взаимодействию с ними в антитеррористической работе.

"Как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта к самой тесной и доверительной работе в борьбе с международным терроризмом, с этим общим вызовом всему человечеству", - заявил он на заседании коллегии ФСБ России.

Он отметил, что число преступлений террористической направленности за десять лет сократилось почти в сто раз, до девяти случаев в 2018 году.

"Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается, - сказал глава государства. - В целом за десять лет этот показатель сократился многократно: с 997 до девяти в прошлом году".

Глава государства обратил внимание на необходимость продолжения жесткой и последовательной борьбы с такими преступлениями. По его словам, в стране ежегодно предотвращается около 20 терактов, этот уровень сохраняется последние три года. "Мы с вами знаем, насколько это чувствительно и важно: каждый пропущенный удар многого стоит", - подчеркнул глава государства. Путин отметил при этом результативность работы спецслужб, направленной на срыв планов террористов.

При этом президент указал, что террористы сохраняют потенциал для подготовки новых атак и призвал усилить работу по борьбе с ними.

"У террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов. Причем, как показывает ситуация, и у нас, и в других странах, - подчеркнул он. - За этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку". "Нужно использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам", - добавил Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо активизировать превентивную работу по предотвращению терактов, по выявлению вербовщиков и сообщников террористов, а также перекрывать каналы поставок оружия и денег преступникам, пресекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов в интернете.