Путин потребовал от ФСБ оперативно реагировать на нарушения прав бизнеса правоохранителями

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) должна оперативно реагировать на нарушения прав бизнеса со стороны отдельных представителей правоохранительных, контрольных и надзорных органов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"Необходимо активно выявлять преступные схемы, наносящие ущерб государству и бизнесу, пресекать злоупотребления на финансовых рынках, которые негативно влияют на всю экономику нашей страны. При этом нужно оперативно реагировать и на нарушения прав предпринимателей со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, контрольных, надзорных органов", - сказал глава государства.

Путин выразил надежду, что ФСБ в рамках своих полномочий внесет "вклад в решение важнейшей задачи по обеспечению законных прав и интересов предпринимателей и всех граждан России".

Обеспечение экономической безопасности РФ и борьбу с коррупцией Путин назвал одним из ключевых направлений работы ФСБ. "В сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел, по материалам ФСБ другими правоохранительными органами возбуждено около 7 тыс. дел", - сообщил президент.

Глава государства добавил, что ждет от ведомства "более активных действий по борьбе с коррупцией". "Масштабные ресурсы, которые страна выделяет на цели развития, а также на реализацию гособоронзаказа, должны быть защищены. Прошу координировать эту работу со специалистами Счетной палаты, Росфинмониторинга и других ведомств", - резюмировал Путин.