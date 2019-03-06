Путин: Россия направит наблюдателей на парламентские выборы в Южной Осетии

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, пообещал, что Россия направит своих наблюдателей для контроля за прозрачностью и чистотой парламентских выборов в республике.

"Я знаю, что в июне у вас выборы в парламент. Уверен, что вы сделаете все для того, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом, на демократической основе. Мы со своей стороны, как и договаривались, направим наблюдателей на парламентские выборы в Южную Осетию", - сказал он.

Путин подчеркнул, что нет необходимости говорить о характере отношений между Россией и Южной Осетии. "Думаю, мы в полном смысле слова стратегические партнеры, - заметил он. - Мы делаем все для того, чтобы обеспечить социально экономическое развитие республики и обеспечить безопасность". Президент РФ добавил, что "нет никаких сомнений, что и дальше работа в таком же ключе и в таком же качестве будет продолжена".

Путин отметил также, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером, у которого есть и инвестиционная программа, и ряд других программ, направленных на поддержку республики. "Я рад возможности сегодня все это с вами обсудить", - подытожил он.

Бибилов поблагодарил главу российского государства за возможность провести эти переговоры. По его словам, для Южной Осетии очень важно регулярное поддержание встреч на высшем уровне. "Это дает уверенность в том, что развитие Южной Осетии и стратегическое партнерство Южной Осетии с РФ - оно на высоком уровне", - отметил он.

Глава республики с удовлетворением отметил, что соглашения, которые были подписаны в 2015 году, выполняются эффективно. "Есть программа, которую вы только что затронули - она существенно влияет на развитие экономики Республики Южная Осетия, на ее инфраструктуру, она социальный характер носит очень серьезный", - прокомментировал Бибилов реализацию инвестпрограммы, поблагодарив за это коллег из России.

Парламентские выборы в Южной Осетии

Выборы в высший законодательный орган республики запланированы на лето 2019 года.

Парламент Южной Осетии состоит из одной палаты, в которую входят 34 депутата. Депутатов выбирают по многомандатно-территориальной избирательной системе сроком на пять лет. По итогам последних выборов 8 июня 2014 года в парламент республики прошли четыре политические партии - "Единая Осетия" (20 депутатов), "Единство народа" (6), "Народная партия" (4) и "Ныхас" (4).