Посол РФ в Великобритании предложил встретиться с сыном погибшей от отравления в Эймсбери

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко предложил встретиться с сыном женщины, погибшей от отравления нервно-паралитическим веществом в английском городке Эймсбери, чтобы лично ответить на все интересующие его вопросы. Об этом в среду сообщило посольство РФ в Лондоне.

"Сегодня, 6 марта, посольство получило через редакцию The Sunday Mirror копию обращения Эвана Хоупа, сына погибшей Дон Стерджес, в адрес президента России Владимира Путина относительно обстоятельств смерти его (Хоупа) матери. Посол Александр Яковенко направил г-ну Хоупу ответное письмо, в котором выразил свои соболезнования в связи с трагической смертью Дон Стерджес, и предложил встретиться с тем, чтобы лично ответить на все интересующие Эвана Хоупа вопросы", - говорится в заявлении дипломатического представительства.

В нем также отмечается, что "к письму посла был приложен доклад по ключевым аспектам произошедшего год назад инцидента "Солсбери: вопросы без ответа", опубликованный посольством 3 марта 2019 года".

В интервью последнему выпуску воскресной газеты The Sunday Mirror один из троих детей Стерджес - 20-летний Эван Хоуп - заявил о том, что чувствует себя преданным британским правительством. Он сообщил, что его семья не получила никакой поддержки со стороны властей. Издание опубликовало письмо Хоупа, адресованное Владимиру Путину, в котором он просит российского лидера позволить британским "офицерам допросить" подозреваемых в убийстве его матери и сделать так, чтобы "правосудие восторжествовало".

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ). Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.