Госдума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Законопроекты о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они могут коснуться?

В документе определен "порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор "с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления". В свою очередь Роскомнадзор должен будет незамедлительно определить провайдера хостинга такого сайта, сообщить ему о нарушении и зафиксировать дату и время направления уведомления. Провайдер будет обязан немедленно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить противоправные материалы.

Если владелец не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт. В случае бездействия провайдера ограничение доступа будет производиться на уровне оператора связи.

Если владелец сайта удалит недостоверную информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.