Захарова: Киев намеренно обостряет ситуацию в Донбассе накануне визитов политиков с Запада

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Украинские власти намеренно обостряют ситуацию в Донбассе в преддверии визитов политиков западных стран. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В борьбе за сохранение власти киевское руководство продолжает изображать из себя жертву мнимой российской агрессии, и делается это все на фоне откровенного саботажа минского комплекса мер, что вызывает наши опасения. При этом для оказания поддержки Киеву в Донбасс зачастили западные политики. Так, в феврале там побывало 10 иностранных делегаций, а за первую декаду марта - три. Невозможно не заметить, что накануне визитов в Донбассе, как по заказу, наблюдается обострение обстановки", - указала дипломат.

В частности, она привела в пример случаи, когда накануне визитов послов Норвегии и Франции на Украину Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала значительное увеличение количества обстрелов, хотя за несколько дней до этого количество случаев нарушения режима прекращения огня снижалось. "Такая же ситуация наблюдалась и во время так называемой ознакомительной поездки сенатора США Джони Эрнст 20 февраля. Если за два дня до ее приезда в Донбасс в отчете миссии отмечается уменьшение количества обстрелов, то начиная с 19 февраля, фиксируется более чем пятикратное увеличение - было 90, стало 470", - указала Захарова.

"Складывается впечатление, что украинское военное командование в пропагандистских целях накануне приезда заграничных гостей просто намеренно провоцирует обострение обстановки. При этом, желая продемонстрировать доказательства мнимой агрессии со стороны России, Киев подвергает риску жизни мирных граждан, уничтожаются гражданские объекты", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.