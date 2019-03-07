Небензя призвал ОБСЕ четко определить сторону, провоцирующую эскалацию в Донбассе

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Россия призывает Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине четко определить сторону, провоцирующую разжигание конфликта в Донбассе и подготовить соответствующий доклад. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"Призываем СММ ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе", - сказал он. Дипломат заявил о необходимости "четко определить сторону, которая провоцирует обострение обстановки и обстрелы". "Мы будем настаивать на том, чтобы СММ подготовила подробный тематический доклад на этот счет", - добавил Небензя.

При этом он подчеркнул, что от доклада "требуется не фрагментарная информация, а комплексный взгляд на военные приготовления Вооруженных сил Украины".

Постпред РФ выразил уверенность, что "без добросовестного выполнения Киевом "Минска" подлинного урегулирования [в Донбассе] не будет". "Пока же Киев откровенно саботирует Минские договоренности, переводя стрелки на Россию, - сказал он. - Этим же занимаются и западные партнеры, сегодня мы это неоднократно слышали". "Собственно, саботаж Киева только и возможен потому, что его покрывают страны-спонсоры на Западе", - добавил Небензя.

В связи с этим он указал, что урегулирование будет невозможно "без согласия населения этих регионов (самопровозглашенных республик - прим. ТАСС)". "Здесь, в ООН, это называется "инклюзивность" и этот принцип распространяется и на ОБСЕ", - отметил дипломат. "В Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане - везде мы призываем противоборствующие стороны сесть за стол переговоров и достичь компромисса, а к Донбассу и его гражданам это почему-то не относится", - констатировал он.