Совфед одобрит законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов 13 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрит законы о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей и материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ на пленарном заседании 13 марта. Об этом ТАСС сообщил в понедельник один из авторов инициативы, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Как в мире борются с оскорблением власти в интернете

"Законы будут одобрены на заседании комитета во вторник и на пленарном заседании в среду. Докладывать буду я сам", - сказал Клишас, комментируя заключение СПЧ и просьбу правозащитников отклонить эти законы.

Ранее Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законы о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. В экспертном заключении СПЧ отмечается, что нормы об ответственности за распространение недостоверной информации представляются правозащитникам избыточными и "создают основу для произвольного преследования граждан и организаций".

О законопроектах

Госдума 7 марта приняла законы о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Первым документом вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Второй закон определяет "порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".