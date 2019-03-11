Песков: посол РФ имел все полномочия ответить на письмо Путину от сына погибшей в Эймсбери

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко как должностное лицо, назначенное президентом России, имел все полномочия ответить на письмо, адресованное Владимиру Путину от сына женщины, погибшей от отравления в Эймсбери. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Господин [Эван] Хоуп (сын погибшей в Эймсбери Дон Стерджес - прим. ТАСС) уже был нашим дипломатическим ведомством в Британии проинформирован (в ответ на свое письмо президенту РФ - прим. ТАСС), вы слышали соответствующее заявление посольства [РФ в Лондоне] о готовности дать все необходимые пояснения, которые зиждутся прежде всего на том, что именно российская сторона с самого начала была инициатором полного и комплексного сотрудничества с целью пролить свет над этим инцидентом", - сказал Песков. Он напомнил, что "эта инициатива РФ не была встречена взаимностью со стороны британских властей". "Наверное, это главное, что должен знать господин Хоуп", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос, будет ли Путин отвечать на обращение к нему Хоупа, Песков подчеркнул, что "это совсем не обязательно". "Дело в том, что посол РФ назначается указом президента, он является чрезвычайным и полномочным послом, то есть имеет все необходимые полномочия говорить от имени Российской Федерации".

6 марта посольство РФ в Лондоне сообщило, что Александр Яковенко направил Эвану Хоупу ответное письмо, в котором выразил свои соболезнования в связи со смертью Дон Стерджес, и предложил встретиться с тем, чтобы лично ответить на все интересующие Хоупа вопросы. К письму посла был приложен доклад по ключевым аспектам произошедшего год назад инцидента в Солсбери, опубликованный посольством 3 марта 2019 года.

В интервью газете Sunday Mirror один из троих детей Стерджес - 20-летний Эван Хоуп - заявил о том, что чувствует себя преданным британским правительством. Он сообщил, что его семья не получила никакой поддержки со стороны властей. Издание опубликовало письмо Хоупа, адресованное Владимиру Путину, в котором он просит российского лидера позволить британским "офицерам допросить" подозреваемых в убийстве его матери и сделать так, чтобы "правосудие восторжествовало".