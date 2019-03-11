Антонов: Россия не готова к продлению ДСНВ без нормального предварительного диалога с США

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Россия не готова к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) без нормального предварительного диалога с США, который бы позволил сторонам разрешить все накопившиеся вопросы друг к другу. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Первым шагом должен стать нормальный, легитимный диалог между официальными представителями администрации США и правительства России", - сказал он.

Антонов ответил отрицательно на вопрос о том, готова ли будет Россия продлить действие ДСНВ без предварительного диалога с США в гипотетической ситуации, при которой администрация Трампа откажется это сделать, однако следующая вашингтонская администрация, которая придет к власти по итогам президентских выборов 2020 года, будет к этому готова, но на полноценные переговоры времени уже не будет (срок действия ДСНВ истекает в 2021 году, и тогда же - 20 января 2021 года - новый президент США должен вступить в должность). "Нет, для нас очевидно, что сначала мы должны начать диалог", - заявил российский дипломат.

"Как мы можем продлить этот договор, учитывая, что у нас имеются определенные вызывающие обеспокоенность вопросы в отношении выполнения США некоторых положений договора? Нам надо найти решение прежде, чем мы поставим свои подписи под каким-либо документом", - подчеркнул Антонов.

"Что касается ДРСМД, то нам надо придерживаться положений этого договора, и нам надо разрешить все вопросы - возможно, у США есть некоторые вопросы к нам, но, по крайней мере, у нас точно есть вопросы к США. Мы хотели бы разрешить их до того, как будет принято окончательное решение по поводу продления этого договора", - добавил он.

В понедельник заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне заявила, что США до сих пор не приняли решение о продлении действия ДСНВ. Однако, по ее словам, дискуссии на эту тему продолжаются.

Готовность к диалогу

Россия готова сотрудничать с США в деле решения экономических, политических и военных вопросов, заверил Антонов.

Он подчеркнул, что в вопросы "стратегической стабильности входит сочетание таких элементов", как политические, экономические и военные задачи. "Все эти элементы влияют на безопасность Соединенных Штатов, а также Российской Федерации. Мы готовы решать все эти проблемы вместе", - отметил посол.

Антонов заострил внимание на том, что "в головах некоторых политиков и генералов Соединенных Штатов все еще существует неразумная идея одержать победу в ядерной войне". "Это очень опасно для нас. Мне кажется, мы должны понимать, что победить в ядерной войне невозможно. Это очень важная предпосылка для диалога по стратегической стабильности", - заключил глава российской дипмиссии.

О договоре

ДСНВ, подписанный Россией и США, вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва в последнее время неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения.

Однако в конце октября минувшего года представитель администрации США высокого ранга предупредил на встрече с небольшой с небольшой группой журналистов, включавшей корр. ТАСС, что администрация во главе с президентом Дональдом Трампом едва ли даст согласие на продление ДСНВ.