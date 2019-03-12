МИД РФ предупредил о возможной отмене нескольких рейсов после крушения самолета в Эфиопии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. МИД России предупреждает о возможных задержках и отменах рейсов из-за приостановки некоторыми авиакомпаниями полетов на самолетах Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии.
"Авиакомпании Бразилии, Аргентины, КНР, Мексики, Монголии, Марокко, Сингапура, Индонезии, Эфиопии, ЮАР, Республики Корея и др. приостановили полеты на самолетах Boeing 737 MAX 8 до получения информации о безопасности их использования; возможны задержки и отмена рейсов", - говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра дипведомства, размещенном в Twitter.
Авиакомпании в #Бразилия #Аргентина #КНР #Мексика #Монголия #Марокко #Сингапур #Индонезия #Эфиопия #ЮАР #РеспубликаКорея и др. приостановили полеты на самолетах Boeing 737 MAX 8 до получения информации о безопасности их использования; возможны задержки и отмена рейсов pic.twitter.com/F65846yIGB— МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 12 марта 2019 г.
Жертвами крушения в Эфиопии 10 марта стали 157 человек, среди которых три россиянина. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.