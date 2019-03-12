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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

МИД РФ предупредил о возможной отмене нескольких рейсов после крушения самолета в Эфиопии

В ситуационно-кризисном центре дипведомства сообщили, что приостановка полетов на самолетах Boeing 737 MAX 8 продолжится до получения информации о безопасности их использования

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. МИД России предупреждает о возможных задержках и отменах рейсов из-за приостановки некоторыми авиакомпаниями полетов на самолетах Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии.

"Авиакомпании Бразилии, Аргентины, КНР, Мексики, Монголии, Марокко, Сингапура, Индонезии, Эфиопии, ЮАР, Республики Корея и др. приостановили полеты на самолетах Boeing 737 MAX 8 до получения информации о безопасности их использования; возможны задержки и отмена рейсов", - говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра дипведомства, размещенном в Twitter.

Жертвами крушения в Эфиопии 10 марта стали 157 человек, среди которых три россиянина. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

Теги
ЭфиопияРоссияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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