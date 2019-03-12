Комиссия единороссов решила исключить из партии депутата за слова о пенсиях для тунеядцев

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комиссия "Единой России" по этике на заседании во вторник рекомендовала исключить из партии депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева за высказывания о том, что маленькие пенсии получают только тунеядцы. Об этом сообщила пресс-служба единороссов.

Вердикт: исключить из партии

"Комиссия "Единой России" по этике 12 марта рассмотрела инцидент, произошедший на заседании в Волгоградской областной думе, когда депутат фракции "Единой России" Гасан Набиев заявил о том, что низкие пенсии получают лишь тунеядцы. По видеосвязи заслушали объяснения Набиева, но его оправдания не убедили членов комиссии, по итогам заседания было вынесено единодушное решение - рекомендовать исключить Набиева из "Единой России", - проинформировала партийная пресс-служба. Теперь рассмотреть кадровый вопрос должен региональный исполком партии.

Как пояснила руководитель комиссии, депутат Госдумы Валентина Терешкова, "ввиду допущенных высказываний, которые оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь, комиссия по этике рекомендовала Волгоградскому региональному отделению "Единой России" исключить Набиева из членов партии". Она уточнила, что депутатом были нарушены этические нормы, предусмотренные уставом единороссов и предписывающие "исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей".

В свою очередь зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что решение по Набиеву было единодушным. "Люди с такой позицией не могут быть в рядах "Единой России". Она [позиция] категорически не соответствует ценностным ориентирам партии", - цитирует его пресс-служба.

Соотносить слова с партийной позицией

Со своей стороны, член высшего совета партии, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказал мнение, что с учетом значимости и общественного резонанса высказывания Набиев сам должен был написать заявление об исключении из партии, однако этого не сделал.

Ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко напомнил, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратил внимание всех представителей власти, государственных и муниципальных служащих, на необходимость руководствоваться принципом справедливости к людям, призвал не допускать высокомерного отношения и неуважения к ним.

"Комиссия рекомендует всем членам партии при обсуждении социально острых тем сверять свои высказывания с позицией "Единой России", - подчеркнул он.

Решение комиссии будет направлено всем региональным отделениям "Единой России".

На заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью. Позже он принес извинения за свое "неточное высказывание". Заверив, что для него "в приоритете помощь людям, особенно тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации", Набиев проинформировал, что поддержал законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Этическая комиссия "Единой России"

Решение о создании федеральной партийной комиссии по этике 8 декабря принял съезд "Единой России". Комиссия является центральным органом партии, избирается съездом из числа ее членов открытым голосованием на пять лет. В состав комиссии по решению участников съезда вошли 12 человек, ее возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В полномочия комиссии входит вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций, например, объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета, при этом решения комиссии обязательны к исполнению. Первое кадровое решение по итогам рассмотрения комиссией по этике было принято "Единой Россией" в феврале. Тогда президиум генсовета партии исключил из рядов единороссов депутата городской думы Астрахани Владимира Сухарева за дебош.