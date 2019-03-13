Россия призвала США к совместной работе по урегулированию в Венесуэле

МОСКВА, 13 марта /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон к совместной работе по урегулированию ситуации в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле на основе принципов международного права", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что санкции США в отношении "Еврофинанс Моснарбанка" за работу с Венесуэлой являются нелегитимными.

"Вашингтон вновь решил прибегнуть к санкциям, включив на этот раз в черные списки российский банк, предоставляющий правительству Венесуэлы возможность нормально работать с иностранными партнерами. Причем, называя венесуэльского лидера Николаса Мадуро "незаконным" руководителем, в США забывают не только о том, что это всенародно избранный президент суверенного государства, но и о нелегитимности санкционных решений, принятых вне рамок Совета Безопасности ООН", - заявили в дипведомстве.

В российском министерстве усомнились в эффективности подобных действия властей США.

"Налицо очередной удар США по собственной валюте, доверию к ней в мире и ее статусу инструмента международных расчетов. Вашингтон сам все больше убеждает мировое сообщество в ненадежности доллара, толкает к отказу от его использования", - отмечается в сообщении.

Ситуация вокруг банка

В понедельник министерство финансов США ввело санкции в отношении российско-венесуэльского совместного банка "Еврофинанс Моснарбанк". В ведомстве утверждали, что Вашингтон предпримет действия в отношении иностранных финансовых учреждений, которые "поддерживают президента Николаса Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которых страдает народ Венесуэлы".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

