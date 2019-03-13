МИД России назвал бессмысленными угрозы США в адрес "Роснефти"

МОСКВА, 13 марта /ТАСС/. Угрозы госсекретаря США Майка Помпео в связи с сотрудничеством "Роснефти" с Венесуэлой бессмысленны, компания успешно работает в условиях санкций. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ в связи с расширением американских санкций.

"Прозвучавшие следом угрозы госсекретаря США в адрес корпорации "Роснефть" за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны, - заявили в министерстве, подчеркнув, что компания с 2014 года находится под санкциями, но при этом продолжает успешно работать. - Зато серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество".