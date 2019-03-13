В Госдуму пока не внесли поправки, упрощающие работу наблюдателей на выборах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Изменения законодательства, упрощающие доступ наблюдателей на избирательные участки, пока не внесены в Госдуму. Об этом сообщила журналистам в среду секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

На прошедшем в феврале заседании рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства было принято решения упростить требования для наблюдателей на всех видах выборов по аналогии с президентскими.

"На настоящий момент никаких законодательных инициатив в Госдуме нет", - сказала Гришина.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев напомнил, что в соответствии с действующим законодательством списки наблюдателей с распределением по участкам должны быть поданы в территориальные избиркомы за три дня до выборов.

Исключение в законодательстве сделано для президентских выборов. На них наблюдателям не нужно быть прикрепленными к определенным участкам, они могут посетить несколько участков за день голосования.