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В Госдуму пока не внесли поправки, упрощающие работу наблюдателей на выборах

Ранее на заседании рабочей группы при администрации президента было принято решения упростить требования для наблюдателей на всех видах выборов по аналогии с президентскими

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Изменения законодательства, упрощающие доступ наблюдателей на избирательные участки, пока не внесены в Госдуму. Об этом сообщила журналистам в среду секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

На прошедшем в феврале заседании рабочей группы при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства было принято решения упростить требования для наблюдателей на всех видах выборов по аналогии с президентскими.

"На настоящий момент никаких законодательных инициатив в Госдуме нет", - сказала Гришина.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев напомнил, что в соответствии с действующим законодательством списки наблюдателей с распределением по участкам должны быть поданы в территориальные избиркомы за три дня до выборов.

Исключение в законодательстве сделано для президентских выборов. На них наблюдателям не нужно быть прикрепленными к определенным участкам, они могут посетить несколько участков за день голосования.

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