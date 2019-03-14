Лавров заявил еврокомиссару о недопустимости визовой дискриминации жителей Крыма

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на встрече с еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрисом Аврамопулосом заявил о недопустимости продолжения Евросоюзом визовой дискриминации жителей Крыма и Севастополя. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как информировали в министерстве, стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС в сфере свободы, безопасности, борьбы с наркотиками и правосудия. "Министр привлек внимание собеседника к недопустимости продолжения Евросоюзом визовой дискриминации жителей Крыма и Севастополя, а также к важности создания условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев", - указали в дипведомстве.

Кроме того, с российской стороны было подчеркнуто, что восстановление полноценного взаимодействия на правоохранительном треке способно внести заметный вклад в оздоровление отношений между Москвой и Брюсселем.

Встреча состоялась на полях 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая проходит в Вене.