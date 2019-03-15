МИД РФ подготовил Белую книгу о нарушении прав человека Западом при борьбе с терроризмом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выпустило Белую книгу о нарушении прав человека западными странами при борьбе с терроризмом. Об этом на брифинге в пятницу сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"МИД РФ подготовил Белую книгу нарушений западными государствами правозащитных стандартов под предлогами борьбы с терроризмом и другими криминальными вызовами и угрозами, - отметила дипломат. - Сегодня сложилась ситуация, когда международное сообщество вынуждено идти по пути ужесточения контролирующих функций правоохранительных органов и спецслужб для борьбы с террористической угрозой и криминалом".

При этом она подчеркнула, что "защита права человека на жизнь и физическую безопасность нередко вступает в противоречие с другими правозащитными принципами".