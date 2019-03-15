Слуцкий назвал "убогой реакцией" ноту МИД Украины из-за поездки депутатов в Крым

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Нота протеста МИД Украины из-за поездки делегации Госдумы в Крым - ожидаемое событие, заявил в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, охарактеризовав этот шаг как "убогую реакцию".

"Мы не сомневались ни на секунду, что они что-либо подобное направят, было бы странно, если бы столь сильная, оглушительная делегация - Совет Думы, французские парламентарии - не вызвали бы реакции в Киеве. Но это заведомо убогая реакция на российский Крым, который с каждым месяцем, с каждым днем становится все сильнее", - сказал Слуцкий журналистам.

Делегация Госдумы 15 марта принимает участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к пятилетию Крымской весны. В состав делегации входят председатель палаты Вячеслав Володин, более 40 депутатов, первые вице- спикеры Александр Жуков и Иван Мельников, заместители председателя Госдумы. В Крым прибыли также министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Также в Крыму находится делегация из Франции в составе 11 человек, которые прибыли для участия в праздновании, возглавляет ее президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.