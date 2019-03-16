Президент ассоциации "Франко-российский диалог" надеется на встречу с Владимиром Путиным

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, приехавший в Крым во главе делегации французских политиков, надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Внезапно у нас появилась возможность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным <...> Возможно, мы сможем с ним встретиться, нужно это согласовать", - заявил он в субботу на встрече в Заксобрании Севастополя.

Тьерри Мариани возглавляет делегацию французских политиков, которые принимают участие в торжествах по случаю пятилетия Крымской весны. Они уже побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах, став здесь первыми иностранными гостями после воссоединения Крыма с Россией. Делегацию сопровождает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.