{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент ассоциации "Франко-российский диалог" надеется на встречу с Владимиром Путиным

Тьерри Мариани отметил, что такая возможность появилась, но нужно все согласовать

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, приехавший в Крым во главе делегации французских политиков, надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Внезапно у нас появилась возможность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным <...> Возможно, мы сможем с ним встретиться, нужно это согласовать", - заявил он в субботу на встрече в Заксобрании Севастополя.

Тьерри Мариани возглавляет делегацию французских политиков, которые принимают участие в торжествах по случаю пятилетия Крымской весны. Они уже побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах, став здесь первыми иностранными гостями после воссоединения Крыма с Россией. Делегацию сопровождает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
Песков не исключил встречи Путина с главой делегации французских политиков Мариани
Ранее президент ассоциации "Франко-российский диалог" заявил, что надеется встретиться с российским лидером
Читать полностью