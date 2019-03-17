В правительстве Дагестана опровергли слухи о намерении Васильева уйти в отставку

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Сообщения о намерении главы Дагестана Владимира Васильева покинуть пост не имеют под собой оснований, заявил ТАСС в воскресенье начальник управления по информационной политике администрации главы и правительства региона Зубайру Зубайруев.

Информация о том, что Васильев попросил освободить его от должности, появилась ранее в канале "Незыгарь Brief" в Telegram.

"Это все слухи, фейковая новость, которая не имеет под собой никаких оснований, глава [региона] и вся администрация работают в обычном режиме, готовятся к предстоящему 20 марта посланию главы [республики] к Народному собранию (парламенту Дагестана)", - сказал Зубайруев.

Васильев, которому сейчас 69 лет, был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года, сменив на этом посту Рамазана Абдулатипова. В сентябре 2018 года парламент региона утвердил его в должности главы республики. До этого Васильев был вице-спикером Госдумы и руководителем парламентской фракции партии "Единая Россия".