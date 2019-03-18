Путин: Россия должна оказать особую поддержку христианам на Ближнем Востоке

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Россия должна оказать особую поддержку христианам на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

"Действительно, это одна из серьезных проблем, Ближний Восток, как мы знаем, это колыбель христианства, и представители этой конфессии оказались в очень сложных условиях, они, безусловно, нуждаются в нашей общей поддержке, - сказал Путин. - Сегодня на Ближнем Востоке особое внимание и особую поддержку мы должны оказать христианам Ближнего Востока".